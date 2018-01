PUNTO 1-Ipo Italo, Kepler Cheuvreux vede equity value a 1,7 mld, EV a 2,15 mld

(Aggiunge dettagli e background)

MILANO, 24 gennaio (Reuters) - Gli analisti di Kepler Cheuvreux stimano che Italo possa avere un equity value intorno a 1,7 miliardi di euro e un enterprise value di circa 2,15 miliardi di euro, valori calcolati usando il metodo del discounted cash flow.

E’ quanto emerge dalla presentazione consegnata dal broker ad alcuni investitori, in vista dell‘Ipo che dovrebbe portare il gruppo a Piazza Affari entro febbraio.

A fine dicembre la società aveva una posizione finanziaria netta negativa per 443 milioni.

Secondo il documento l‘offerta consisterà in azioni poste in vendita da tutti gli azionisti, fatta eccezione per il Ceo Flavio Cattaneo, che detiene intorno al 5,8%.

Italo ha annunciato che metterà in vendita tramite Ipo il 35-40% del capitale e prevede che la quotazione venga completata entro febbraio.

(Elisa Anzolin)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia