Italo in borsa a febbraio, collocherà 35-40% capitale

MILANO, 23 gennaio (Reuters) - Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori metterà in vendita tramite Ipo il 35-40% del capitale e prevede che la quotazione venga completata entro febbraio.

Lo spiega l‘operatore ferroviario privato in una nota diffusa nella notte, in cui annuncia di aver aver presentato domanda di ammissione a quotazione e di aver depositato in Consob il prospetto di quotazione.

Nell’ambito dell’offerta è prevista la concessione di una opzione greenshoe su un numero di azioni non superiore al 15% dei titoli oggetto del collocamento.

La società e gli azionisti venditori assumeranno, nei confronti dei joint global coordinators and bookrunners e del Bookrunner impegni di lock-up, in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.

Banca IMI, Barclays Bank PLC, Credit Suisse e Goldman Sachs agiscono in qualità di joint global coordinators e bookrunners, mentre UniCredit agisce in qualità di bookrunner e di sponsor nell’ambito della quotazione. Rothschild agisce in qualità di advisor finanziario della società. Nato nel 2006, Italo è arrivato a detenere al 31 dicembre 2017 una quota di mercato stimata pari a circa il 35% in termini di Pax.km nelle tratte servite, raggiungendo 12,8 milioni di passeggeri (+15,3% rispetto al 2016). Nel 2017 ha riportato totale ricavi operativi a 454,9 milioni, +24,8%; EBITDA adjusted a 155,7 milioni, +64%; utile netto a 33,8 milioni, con dividendo di 30 milioni, pagabile a luglio 2018.

Nell’ultimo triennio (2015-2017), il totale ricavi operativi e l’EBITDA hanno registrato un CAGR rispettivamente del 21,0% e del 70,2%.

