PUNTO 1-Italo, ok assemblea a buyback fino a 1% capitale per massimi 20 mln

(Aggiunge dettagli)

ROMA, 19 gennaio (Reuters) - L‘assemblea degli azionisti di Italo, si legge in una nota, ha deliberato di autorizzare il cda all‘acquisto e alla disposizione di azioni della società fino ad un massimo dell‘1% del capitale per un esborso complessivo massimo fino a 20 milioni di euro.

Valori che sembrano implicare una valutazione del gruppo prossimo alla ipo attorno a 2 miliardi di euro.

Italo non ha commentato sottolineando che la valutazione spetta al mercato.

La nota aggiunge che è stato anche approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 e nominati i componenti degli organi sociali, confermando Flavio Cattaneo come amministratore delegato della società.

L‘assemblea ha anche proposto di distribuire agli azionisti un dividendo pari a 30 milioni di euro sui 33.752.354 milioni di utile di esercizio registrati.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia A conclusione dell’Assemblea degli Azionisti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei neo nominati consiglieri di amministrazione, accertando il possesso in capo a ciascuno di essi dei suddetti requisiti. Il Consiglio ha altresì nominato i componenti dei comitati endoconsiliari nelle persone di Roberta Pierantoni, Barbara Zanardi e Filomena Passeggio (quest’ultima in qualità di Presidente), quanto al Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, e nelle persone di Ines Gandini, Andrea Faragalli Zenobi e Giada Michetti, (quest’ultima in qualità di Presidente), quanto al Comitato Controllo e Nomine. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi confermato il dott. Flavio Cattaneo nella carica di Amministratore Delegato della Società, conferendogli tutti i poteri per l’amministrazione della stessa, con esclusione di quelli riservati al Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo Statuto sociale.