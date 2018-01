Ipo, spac Crescita porta Cellularline su Aim, EV 244,4 mln

MILANO, 19 gennaio (Reuters) - La spac Crescita ha annunciato la business combination per portare a Piazza Affari il Gruppo Cellular, a cui fa capo il marchio Cellularline.

La liquidità di Crescita, si legge in un comunicato, “sarà in parte utilizzata per l‘acquisizione di una partecipazione pari al 49,87% del capitale sociale di Ginetta (socio unico di Cellular Italia) dagli attuali azionisti di quest‘ultima, con un esborso complessivo pari a circa 80 milioni di euro, e per il residuo, fino a circa 50 milioni, per effetto della fusione andrà a finanziare lo sviluppo”.

Cellularline è attiva nello sviluppo e nella vendita di accessori per smartphone e tablet.

Ginetta è partecipata delle famiglie fondatrici Aleotti e Foglio e dagli operatori di private fondi di private equity L Catterton, Motion e Dvr. I fondatori manterranno il 15% (lock-up di 24 mesi), i fondi il 13% (18 mesi) e i manager il 9% (36 mesi).

La prima tranche (35%) delle azioni speciali dei promotori sarà oggetto di conversione. Ai soci portatori di azioni ordinarie non recedenti saranno assegnati nuovi warrant aventi le medesime caratteristiche di quelli in circolazione nella misura di tre ogni dieci azioni.

Crescita è stata promossa da Massimo Armanini, Cristian D‘Ippolito, Marco Drago, Carlo Moser, Antonio Tazartes e Alberto Toffoletto, attraverso Crescita Holding Srl, e DeA Capital ; la spac ha raccolto 130 milioni.

Una volta approvata l‘operazione di business combination dalle assemblee, Crescita assumerà la denominazione di Cellularline e resterà quotata sull‘Aim, ma con l‘obiettivo di passare su Mta.

Al Gruppo Cellular è stato attribuito un enterprise value di 244,4 milioni, che incorpora un multiplo dell‘ebitda adjusted 2016 pari a circa 6,3 volte. L‘indebitamento finanziario ammonta a 84 milioni. Il flottante post-fusione sarà pari al 63% del capitale, nell‘ipotesi in cui non sia esercitato il diritto di recesso dai soci di Crescita. Il perfezionamento della business combination è atteso entro la fine di giugno.

