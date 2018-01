Softbank valuta possibile Ipo divisione telefonia mobile

TOKYO, 15 gennaio (Reuters) - SoftBank Group sta considerando la possibilità di quotare la propria divisione di telefonia mobile Softbank Corp, ma nessuna decisione è ancora stata presa.

In precedenza il quotidiano Nikkei aveva scritto che SoftBank stava progettando la quotazione a Tokyo e oltreoceano questa primavera, un‘operazione che potrebbe portare alla raccolta di 2.000 miliardi di yen (18 miliardi di dollari) dalla vendita di circa il 30% del gruppo.

SoftBank in una nota ha spiegato che “stiamo sempre studiando diverse opzioni strategiche sulla struttura del capitale. La quotazione di SoftBank Corp è una di queste opzioni, ma nessuna decisione è stata ufficialmente presa per andare avanti su questa strada”.

Lo spin-off - che sarebbe la maggiore Ipo in Giappone in quasi vent‘anni - darebbe alla divisione maggiore autonomia e aiuterebbe gli investitori a valutare più correttamente l‘attività, così come quella della controllante, che ha diverse partecipazioni in varie società tecnologiche.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia