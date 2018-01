Ipo, Corrado Passera e Andrea Clamer lanciano Spac, obiettivo raccolta 400-500 mln

MILANO, 12 gennaio (Reuters) - A Piazza Affari si prepara a sbarcare una nuova Spac (Special Purpose Acquisition Company), promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer, che si propone di raccogliere 400 milioni, aumentabili fino a 500.

Il nome scelto è Spaxs e si distingue dalle altre numerose Spac che di recente sono approdate alla Borsa milanese per proporsi come fine “il controllo gestionale di una società operante nel settore bancario e finanziario”, comparto che era stato esplicitamente escluso in precedenza da molte società.

“L‘obiettivo (è) di creare un operatore attivo nei servizi delle medie e piccole imprese, nel mercato dei non-performing loan e nell‘offerta di servizi ad alto tasso di digitalizzazione”, si legge nel comunicato, precisando che i promotori della Spac vogliono assumere il controllo gestionale della società target ricoprendo i ruoli chiave della gestione operativa dell‘entità che nascera dall‘operazione, con Corrado Passera amministratore delegato.

Passera vanta un passato come AD di Intesa Sanpaolo, mentre Andrea Clamer era responsabile della business unit Npl di Banca Ifis. Nella nota si precisa che nei prossimi mesi altri promotori andranno a completare il team.

Il collocamento, riservato a investitori istituzionali, partirà il 15 gennaio e si concluderà il 26, con l‘obiettivo di sbarcare sull‘Aim a inizio febbraio.

