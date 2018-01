PUNTO 1-Ntv, punta a Piazza Affari entro trim1 con Opv -verbale assemblea

(Aggiunge precisazione portavoce al sesto paragrafo)

MILANO, 11 gennaio (Reuters) - Nuovo Trasporto Viaggiatori (Ntv), la società dei treni Italo, punta a quotarsi a Piazza Affari entro il primo trimestre con un‘offerta pubblica di vendita.

E’ quanto si legge nel verbale dell‘assemblea di dicembre della società di trasporto ferroviario, documento che conferma quanto anticipato da Reuters il 14 dicembre.

Secondo quanto emerge dal verbale, il presidente Luca Cordero di Montezemolo ha spiegato come “la quotazione rappresenti una tappa fondamentale nel processo di crescita già intrapreso con successo dalla società e costituisca un importante acceleratore del suo piano di sviluppo”.

“E’ prevista un‘operazione di sollecitazione all‘investimento in azioni della società che consisterà in un collocamento privato di azioni già esistenti, messe a disposizione da alcuni azionisti venditori in corso di individuazione”, si legge ancora nel verbale, dove si mette in evidenza che non è prevista l‘offerta di azioni di nuova emissione.

Si spiega inoltre che il collocamento sarà destinato a investitori istituzionali ma una “porzione contenuta” delle azioni in vendita è possibile che sia destinata a un‘offerta rivolta al pubblico in Italia. A questo proposito una portavoce precisa che l‘ipotesi riportata dal verbale è superata. “Non è prevista alcuna offerta al pubblico in Italia ma il collocamento sarà riservato solo a investitori istituzionali”, commenta.

E’ anche allo studio la possibilità di riservare una o più tranche delle azioni in vendita a particolari categorie di soggetti, come ad esempio i dipendenti.

L‘operazione “si prevede possa concludersi entro il primo trimestre 2018”. In precedenza una fonte aveva spiegato che l‘obiettivo è quotarsi entro le elezioni, che si terranno il 4 marzo. Questo significa che il premarketing potrebbe partire già la prossima settimana.

L‘assemblea dello scorso 20 dicembre ha inoltre approvato un piano di stocks grant, il nuovo statuto e ha cambiato la denominazione della società in “Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori”, abbreviata in “Italo”. (Elisa Anzolin)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia