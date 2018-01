Spotify presenta domanda per Ipo tramite 'quotazione diretta' - fonte

NEW YORK/SAN FRANCISCO, 3 gennaio (Reuters) - Il servizio di musica in streaming Spotify ha fatto domanda, in via confidenziale, alla Securities and Exchange Commission (SEC) per un‘Ipo, che dovrebbe avvenire tramite ‘quotazione diretta’ (direct listing) nella prima parte del 2018.

E’ quanto riferisce una fonte vicina alla situazione.

Se Spotify, che lo scorso anno era stata valutata fino a 19 miliardi di dollari, andrà avanti con il suo piano, si tratterà della prima società di una certa dimensione a quotarsi attraverso il ‘direct listing’, un sistema poco usato che non prevede il classico processo di vendita di azioni durante il roadshow.

La presentazione in via confidenziale del filing è stata anticipata da Axios.

Reuters aveva in precedenza scritto dell‘intenzione di Spotify di presentare il filing alla fine del 2017 e di quotarsi all‘inizio del 2018.

Non è stato al momento possibile raggiungere Spotify per un commento.

La scorsa settimana Wixen Music Publishing ha fatto causa a Spotify per avere, a suo dire, usato migliaia di canzoni, tra cui quelle di Tom Petty, Neil Young e The Doors, senza diritto e senza compensare la casa discografica. Non è chiaro l‘effetto che questo potrebbe avere sui piano di Ipo. Wixen ha chiesto danni per almeno 1,6 miliardi di dollari.

Secondo la fonte, nonostante la causa, Spotify intende procedere con il direct listing nella prima metà del 2018.

Ha fatto domanda per la quotazione assistita da Goldman Sachs, Morgan Stanley e Allen & Co, ha aggiunto la fonte.

