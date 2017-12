Banca Mediolanum affida a Selva (ex Bofa Merrill) nuova direzione Investment Banking

MILANO, 22 dicembre (Reuters) - Banca Mediolanum ha affidato a Diego Selva, ex Bank of America Merrill Lynch, la nuova direzione investment banking.

Lo annuncia una nota.

La banca aveva già anticipato in passato l‘intenzione di entrare nel business del merchant banking per le piccole e medie imprese sulla scia del successo dei piani individuali di risparmio che possono spingere le aziende a fare ricorso al meracto dei capitali.

“Confermiamo la nostra visione positiva”, commenta Elena Perini, analista di Banca Imi nel daily odierno. “Il gruppo dimostra di avere molte leve per sostenere la propria top line, essendo pronto a sfruttare potenziali opportunità di nuovo business anche con l‘obiettivo di compensare la potenziale pressione sui margini nel business dell‘asset management”.

