Space 4 punta a società target da oltre 1 mld euro

MILANO, 21 dicembre (Reuters) - La Spac (Special Purpose Acquisition Company) Space 4, che oggi ha debuttato sul Miv dopo aver raccolto nell‘Ipo 500 milioni da 160 investitori, punta ad annunciare un‘operazione nei prossimi 12 mesi, con la società ‘target’ che potrebbe valere oltre 1 miliardo di euro.

E’ quanto spiegato dai promotori Roberto Italia, Carlo Pagliani ed Edoardo Subert, a margine della cerimonia di quotazione.

La Spac è un veicolo sostanzialmente vuoto che raccoglie capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa, con l‘obiettivo di acquisire una società o una sua quota e realizzare una ‘business combination’ che porterà la società ‘target’ in Borsa.

“Abbiamo conversazioni in corso, ma non abbiamo definito ancora la target”, spiegano i promotori, sottolineando che “grazie a questi quattro anni di lavoro abbiamo una pipeline ricca”. Space 4 è infatti la quarta Spac ad essere promossa da Space Holding.

“Puntiamo a fare un‘operazione unica”, hanno aggiunto, precisando che, se non dovessero trovare un obiettivo adatto, amplieranno la ricerca a società più piccole, scindendo la Spac, come fatto in passato.

I promotori hanno sottolineato che il valore della società potrebbe superare il miliardo di euro e arrivare fino a 1,5 miliardi, anche se dipenderà dalle modalità che saranno utilizzate per l‘operazione: l‘acquisizione di una quota di minoranza o maggioranza, la presenza di un aumento di capitale o meno. Riguardo i settori in cui potrebbe essere individuata la società target, i promotori hanno sottolineato che sono stati tolti i limiti che avevano messo alle Spac precedenti. A chi gli chiedeva se potessero quindi guardare all‘acquisizione anche di una banca, hanno risposto “non è la nostra priorità”.

“Stiamo guardando alle eccellenze del Made in Italy”, hanno spiegato.

Anche se il termine ufficiale per realizzare l‘operazione di business combination è 24 mesi, Space 4 punta a fare un annuncio “nei primi dodici mesi”.

L‘AD di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi ha sottolineato che si tratta della 38esima Ipo a Piazza Affari quest‘anno, tra Aim e Mta e che domani ci sarà la 39esima (sull‘Aim). “Un anno record”, l‘ha definito Jerusalmi, che si aspetta che il prossimo anno “sia il migliore di sempre” per quanto riguarda le Ipo.

Intorno alle 10,05 il titolo Space 4 cede l‘1% a 9,9 euro.

(Elisa Anzolin)

