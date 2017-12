GEL debutterà all'Aim il 20 dicembre

MILANO, 18 dicembre (Reuters) - GEL, società attiva nel settore del water treatment, è stata ammessa alle negoziazioni sull‘Aim a partire dal 20 dicembre, informa una nota.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l‘operazione ammonta a 5,7 milioni di euro.

L‘ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.192.500 azioni ordinarie GEL di nuova emissione al prezzo di 2,60 euro.

Sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a 18,7 milioni. Il flottante dell‘operazione post quotazione sarà pari al 30,49% del capitale sociale.

Nell’ambito dell‘Ipo, oltre alle azioni ordinarie collocate in sede di ammissione, sono stati assegnati, in via gratuita 2.192.500 warrant (nel rapporto di 1 warrant per ciascuna azione sottoscritta).

Nel 2016 GEL, società fondata nel 1979 dalla famiglia Berto, ha registrato un fatturato pari a 15,1 milioni (di cui circa il 25% realizzato all’estero), un margine operativo lordo pari a 3,7 milioni e un utile netto pari a circa 1,0 milioni.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia