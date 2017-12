Octo Telematics sceglie Goldman, Mediobanca, Citi per Ipo in sem1 2018 - fonte

MILANO, 18 dicembre (Reuters) - Octo Telematics ha scelto Goldman Sachs, Mediobanca e Citigroup per il processo di quotazione, con l‘obiettivo di approdare a Piazza Affari nel primo semestre del prossimo anno con un‘offerta pubblica di vendita (Opv).

E’ quanto riferisce una fonte vicina alla situazione.

La società non è stata immediatamente raggiungibile per un commento.

Octo Telematics, che offre servizi telematici per il settore delle assicurazioni auto ed è nota soprattutto per la produzione di scatole nere, ha chiuso il 2016 con ricavi per 286 milioni.

Octo Telematics è controllata dal gruppo di investimento russo Renova ed è partecipata dal fondo Pamplona capital Management.

(Elisa Anzolin)

-- ha collaborato Antonella Cinelli

