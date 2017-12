Ntv punta a quotarsi prima di elezioni, sarà Opv - fonte

MILANO, 14 dicembre (Reuters) - Ntv, la società dei treni Italo, punta a quotarsi prima delle elezioni politiche, con un‘offerta che prevede la vendita di azioni esistenti, senza aumento di capitale.

E’ quanto riferisce una fonte vicina alla situazione.

“Ntv sarà la prima grande Ipo del 2018, punta a quotarsi nel primo trimestre, prima delle elezioni”, spiega la fonte, sottolineando che c‘è già stata l‘analyst presentation e che ovviamente l‘Ipo dovrà tenere conto della situazione dei mercati. Secondo le ultime ipotesi le elezioni dovrebbero tenersi il prossimo 4 marzo.

Una seconda fonte precisa che l‘Ipo sarà molto probabilmente a febbraio.

La società non è stata al momento raggiungibile per un commento. A fine novembre il presidente di Ntv, Luca di Montezemolo, aveva spiegato che la tempistica dell‘Ipo dell‘azienda, confermata per il 2018, sarebbe stata decisa da un Cda che si sarebbe riunito entro fine anno.

La fonte ha sottolineato che c‘è molto interesse sull‘operazione, anche perchè si tratta di un ‘unicum’: Ntv è infatti l‘unica società europea del settore a quotarsi.

Secondo alcune fonti, Ntv ha scelto Goldman Sachs, Credit Suisse e Banca Imi come global coordinator per l‘Ipo. Rothschild è advisor della società.

(Elisa Anzolin, Claudia Cristoferi)

(ha collaborato Agnieszka Flak)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia