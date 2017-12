IDeaMI, business combination in non meno di un anno, progetto da ripetere - AD

MILANO, 11 dicembre (Reuters) - IDeaMI, la spac promossa da DeA Capital e Banca Imi che oggi ha debuttato sull‘Aim, punta a una business combination con un‘azienda italiana che opera in uno dei settori di eccellenza del paese con un equity value fino a 700 milioni di euro in non meno di un anno.

Lo ha detto l‘AD Paolo Ceretti nel corso della cerimonia di quotazione.

IDeaMI ha raccolto 250 milioni di euro ed è quotata con un flottante dell‘83,5%. Banca Imi e DeA hanno investito 25 milioni a testa. Il titolo alle 10,10 perde il 2,10% a 9,79 euro.

Per la scelta dell‘azienda target “il percorso sarà il più veloce e flessibile ma in meno di un anno è difficile”, ha spiegato Ceretti. “Abbiamo fatto una preselezione di circa 600 aziende che hanno le caratteristiche dimensionali per questo progetto e poi abbiamo fatto una scrematura fino a 120 aziende. Un‘ulteriore scrematura verrà fatta nei prossimi giorni”.

DeA Capital intende restare nel capitale della società target, che approderà allo Star, anche tramite la conversione, in cinque tranche, delle azioni speciali detenute, ha spiegato Ceretti. La prima tranche verrà convertita al momento della business combination, le successive per ogni euro di rialzo del titolo.

IDeaMI è la 37esima matricola dell‘anno, la 23esima sull‘Aim che conta quindi 91 società con una capitalizzazione di oltre 5 miliardi di euro.

L‘intenzione è ripetere il progetto “sempre con Banca Imi” anche in futuro, ha concluso Ceretti.

(Gianluca Semeraro)

