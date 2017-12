Spotify e Tme acquisteranno quote minoranza reciproche in vista Ipo 2018

STOCCOLMA, 8 dicembre (Reuters) - La società di streaming Spotify e Tencent Music Entertainment, divisione musicale della cinese Tencent Holdings, acquisteranno partecipazioni di minoranza reciproche in vista della quotazione, attesa l‘anno prossimo, della compagnia svedese.

Con l‘operazione sia Spotify sia Tencent aumenteranno l‘esposizione nei mercati core.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal la scorsa settimana le due società acquisteranno ciascuna il 10% dell‘altra.

In un comunicato le due società annunciano che le quote saranno acquistate a fronte di corrispettivi in contanti. Anche Tencent Holdings acquisterà una quota di minoranza in Spotify.

