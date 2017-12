De Cecco sceglie Unicredit e Credit Suisse per prepararsi a IPO- fonti

MILANO, 6 dicembre (Reuters) - De Cecco ha dato mandato a Unicredit e Credit Suisse come advisor per prepararla all‘approdo sul mercato dei capitali.

E’ quanto riferiscono alcune fonti vicine alla situazione.

Tra le opzioni ci sono la quotazione, ma anche l‘emissione di altri strumenti di debito o equity, precisano due fonti.

Nei mesi scorsi il produttore di pasta ha sondato le banche sulla fattibilità dell‘Ipo, che al momento sembra scontrarsi con alcuni problemi di governance.

La società aveva già provato a quotarsi in Borsa circa dieci anni fa, ma l‘operazione non era andata in porto.

L‘obiettivo è realizzare l‘operazione il prossimo anno, ma prima dovranno essere risolti alcuni problemi legati alla governance e all‘organizzazione; tra questi, la ricerca di un nuovo amministratore delegato, spiegano le fonti.

Al momento i vertici della società riflettono i tre rami della famiglia: il presidente è Filippo Antonio de Cecco, mentre i due amministratori delegati sono Giuseppe Aristide de Cecco e Saturnino De Cecco. Il capitale è interamente nelle mani della famiglia.

De Cecco ha chiuso il 2016 con ricavi per 447,5 milioni (+5,7%), con un Ebitda a 48,8 milioni (+18%) e un utile lordo di 21,1 milioni (+19%).

(Elisa Anzolin)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia