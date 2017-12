Gamenet punta a crescita per linee esterne e interne, positivo debutto su Star

MILANO, 6 dicembre (Reuters) - Gamenet, che oggi ha debuttato sul segmento Star di Borsa Italiana, punta a crescere sia per linee interne che esterne e ritiene che la quotazione potrà fornirle nuovi strumenti da sfruttare in questo senso.

E’ quanto spiegato dall‘amministratore delegato della società attiva nei giochi regolamentati Guglielmo Angelozzi, a margine della cerimonia di quotazione.

A chi gli chiedeva se la società punta a crescere per linee esterne o interne, l‘AD ha risposto “entrambe le cose”.

“Il mercato italiano è un mercato molto ampio, ma molto frammentato e questa è un‘opportunità per estrarre valore. Gamenet è una piattaforma che è in grado di accogliere e consolidare ulteriori operatori di filiera (...) Guardiamo il mercato senza escludere nessuna opportunità”, ha spiegato l‘AD.

Angelozzi ha ricordato che la società ha un rapporto tra indebitamento netto ed Ebitda pari a circa due volte, permettendogli quindi ancora spazi di manovra, ma ha sottolineato che “una delle motivazioni della quotazione in Borsa è poter avere la leva dell‘equity oltre a quella del debito, per avere la struttura del capitale ottimale per continuare il percorso di sviluppo”. Più in generale la società vuole “mantenere una linea di attenzione, conservativa sull‘indebitamento”.

Gamenet ha debuttato oggi in Borsa al prezzo di 7,5 euro per azione, sotto la forchetta indicativa di prezzo originaria, dopo aver ridotto l‘ammontare di azioni offerte.

“Siamo arrivati in borsa alla fine dell‘anno, che non è mai un momento ottimale per il mercato, ma era più importante portare a casa per i nostri azionisti e l‘azienda l‘operazione”, ha commentato Angelozzi, aggiungendo che si è scelto di fare un‘operazione ‘market friendly’.

Dopo aver aperto in rialzo di circa il 4%, il titolo, intorno alle 16, sale di circa l‘1,8% a 7,635 euro per azione.

(Elisa Anzolin)

