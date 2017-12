Liu Jo punta a Ipo entro 18-24 mesi - Marco Marchi a Reuters

MILANO, 6 dicembre (Reuters) - Liu Jo, il gruppo di abbigliamento di Carpi, punta a quotarsi a Piazza Affari nei prossimi 18-24 mesi.

E’ quanto spiegato a Reuters dall‘amministratore unico Marco Marchi, a margine di un evento, sottolineando che la società nel 2018 raggiungerà un fatturato di oltre 400 milioni.

“L‘azienda è fortemente interessata a questo tipo di evento (l‘Ipo, ndr), naturalmente ci sono tutta una serie di attività preventive che devono essere portate avanti e ovviamente bisognerà valutare il momento” di mercato, ha sottolineato.

Marchi ha spiegato che dopo la riorganizzazione societaria della scorsa primavera “l‘azienda è ora nelle condizioni per pensare seriamente a questo tipo di progetto”.

Alla domanda se l‘Ipo potrebbe avvenire il prossimo anno, Marchi ha risposto: “Potrebbe essere... nei prossimi 18-24 mesi”. Dal palco, Marchi ha poi precisato “entro 18 mesi”.

L‘amministratore di Liu Jo ha spiegato che la strada della quotazione in Borsa richiede “una fortissima organizzazione interna e managerializzare l‘azienda”, attività che la società sta portando avanti. Il gruppo, pur avendo avuto contatti con gli advisor, non ha ancora deciso chi l‘accompagnerà in Borsa.

Per quanto riguarda i risultati di fine anno, Marchi vede “una bella crescita sia in termini di marginalità che di risultato” e si aspetta “nel 2018, dopo le acquisizioni, di superare i 400 milioni”. Le acquisizioni sono quelle di aziende collegate, di fornitori licenziatari, nella moda uomo e nei goielli-orologi.

(Elisa Anzolin, Francesca Landini)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia