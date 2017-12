Alkemy in borsa il 5 dicembre dopo collocamento a 11,75 euro, Tip al 7,9%

MILANO, 1 dicembre (Reuters) - Alkemy debutterà all‘Aim il 5 dicembre con un flottante del 45,2% - 49,8% assumendo l‘integrale esercizio dell‘opzione Greenshoe - dopo che si è concluso il collocamento istituzionale a 11,75 euro con una domanda pari a circa 2,4 volte il quantitativo offerto.

Lo annuncia una nota, precisando che a scommettere sulla società specializzata nell‘innovazione digitale del modello di business di grandi e medie aziende è stato anche Tip tramite StarTIP.

Più in generale, la domanda è arrivata per circa il 57% da investitori italiani e per il restante 43% dall‘estero.

Il controvalore del collocamento è pari a circa 29,8 milioni di euro che, includendo le azioni rivenienti dall‘esercizio dell‘opzione di Over Allotment, sale a circa 32,7 milioni.

Alkemy è stata assistita da Banca Imi, in qualità di Joint Global Coordinator e Nominated Adviser e da Intermonte, come Joint Global Coordinator.

