Aquafil sbarca su Star il 4 dicembre con incorporazione in Space3

MILANO, 29 novembre (Reuters) - Lo sbarco in borsa di Aquafil avverrà il prossimo 4 dicembre con l‘efficacia della fusione per incorporazione in Space3.

Lo dice una nota della società ricordando che il titolo sarà quotato sul segmento Star.

Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali operatori nella produzione di fibre sintetiche. Impiega oltre 2.700 collaboratori, opera in tre continenti e attraverso due aree di prodotto, i fili sintetici per la pavimentazione tessile e quelli per l‘abbigliamento e lo sport.

