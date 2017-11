Ntv, entro fine anno cda su tempistica Ipo 2018 - Montezemolo

ROMA, 29 novembre (Reuters) - Il cda di Ntv, che si riunirà entro fine anno, stabilirà la tempistica dell‘Ipo dell‘azienda che è confermata per il 2018.

Lo ha detto oggi il presidente di Ntv, Luca di Montezemolo, durante la presentazione del nuovo treno Italo Evo.

“Il prossimo Cda deciderà la tempistica [della quotazione] perché dobbiamo arrivare entro fine anno con questa decisione”, ha detto Montezemolo.

“Sicuramente ci quotiamo l‘anno prossimo per reperire risorse per lo sviluppo”, ha aggiunto il manager, secondo il quale Ntv “ha chiuso molto bene i primi nove mesi”.

“Arriveremo presto ad avere 42 treni...i primi, prima di Natale”, ha concluso.

(Stefano Bernabei)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia