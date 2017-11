Pir, Pagani (Mef) conferma stima 10 mld in 2017, vede 50-70 mld in 5 anni

MILANO, 29 novembre (Reuters) - La raccolta di capitali a favore delle Pmi tramite i Pir ammonterà tra i 50 e i 70 miliardi in 5 anni secondo il capo della segreteria tecnica del Mef Fabrizio Pagani.

A margine di un convegno sulle Pmi organizzato da borsa italiana, Pagani ha inoltre confermato la previsione di 10 miliardi per il 2017.

“È una stima fatta da operatori di riferimento molto seri, non ho ragione per prevedere che non sia realistica”, ha detto.

Ad una domanda sulle previsioni sui cinque anni, Pagani ha affermato che “le stime vanno dai 50 ai 70 miliardi, io penso che saremo in quel range”.

Intervenendo poi alla conferenza, l‘esponente del Mef ha ricordato tutte le misure messe in campo dal governo per stimolare gli investimenti delle imprese e per convogliare capitali verso di esse.

“Vogliamo spingere la frontiera dei Pir più avanti”, ha affermato. “Speriamo di arrivare a 400-500-600 aziende quotate in Borsa. Quest‘anno abbiamo avuto 30-40 quotazioni, l‘anno prossimo vogliamo arrivare al doppio o al triplo”.

Pagani ha ricordato che all‘interno della legge di Stabilità, attualmente in discussione in Parlamento, è presente la nuova misura che concede uno sgravio fiscale del 50% sulle spese di quotazione in Borsa delle Pmi.

(Giulio Piovaccari)

