Guala Closures, in 9 mesi salgono ricavi e margini, scende utile

MILANO, 28 novembre (Reuters) - GCL Holdings, il gruppo a cui fa capo Guala Closures, ha archiviato i primi nove mesi dell‘anno con ricavi e margini in crescita, mentre l‘utile netto ha registrato un calo.

I ricavi, si legge in un comunicato pubblicato sul sito, sono saliti del 5,3%, a 388,5 milioni di euro; escludendo le poste straordinarie, i ricavi sono cresciuti del 7,5%, a 396,5 milioni.

L‘ebitda si è attestato a 76,2 milioni (+2,3%); l‘ebitda adjusted è pari a 80,7 milioni (+7,1%).

L‘utile netto è sceso a 5,5 da 5,7 milioni di un anno prima.

A fine settembre GCL Holdings aveva un indebitamento finanziario netto di 555,8 milioni, in aumento rispetto ai 514,8 milioni a fine 2016.

Secondo quanto riferito nelle settimane scorse da due fonti vicine alla situazione, sei soggetti sono in corsa per acquisire il controllo di Guala Closures.

