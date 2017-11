Safe Bag costituisce Sos Travel.com, su Aim entro sem1 2018

MILANO, 28 novembre (Reuters) - Safe Bag ha deliberato la costituzione di una società mediante conferimento di ramo d‘azienda, denominata Sos Travel.com, che verrà quotata su Aim entro il primo semestre dell‘anno prossimo.

Sos Travel.com, si legge in un comunicato, opererà nel mercato dei servizi di assistenza ai viaggiatori. A breve offrirà servizi di assistenza attraverso una piattaforma digitale accessibile via app e via web.

La quotazione su Aim avverrà tramite un aumento di capitale. PwC Advisory ha un mandato per approfondire le potenzialità di Sos Travel, mentre Ambromobiliare curerà gli aspetti finanziari dell‘ipo.

La notizia non sembra impattare sul titolo Safe Bag: attorno alle 10, infatti, guadagna lo 0,2%, a 5,12 euro, sui minimi di giornata.

