Space4 punta a quotazione su mercato Miv entro anno

MILANO, 27 novembre (Reuters) - Space4, special investment vehicle, ha presentato domanda per la quotazione sul mercato Miv (Investment Vehicles) di Borsa Italiana.

La società si è costituita il 19 settembre scorso.

L‘operazione prevede il collocamento, promosso da Space Holding, presso investitori istituzionali di azioni tra 35 e 45 milioni fino a massimi 50 milioni di titoli ordinari al prezzo unitario di 10 euro a cui sono abbinati market warrant.

Obiettivo è completare il processo di quotazione entro la fine del 2017.

Goldman Sachs International e Intermonte agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e di Joint Bookrunners. Intermonte agisce inoltre in qualità di Sponsor. BonelliErede ha svolto il ruolo di consulente legale dell‘emittente. Clifford Chance ha svolto il ruolo di consulente legale dei Joint Global Coordinators.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia