Ntv, quotazione darà sostegno a sviluppo società - AD

MILANO, 22 novembre (Reuters) - L‘amministratore delegato di Ntv (Nuovo Trasporto Viaggiatori), Flavio Cattaneo, ritiene che la quotazione possa sostenere lo sviluppo della società e che il gruppo sia ben posizionato per l‘apertura del mercato europeo a partire dal 2020.

“Pensiamo che (l‘Ipo) possa dare supporto allo sviluppo della società”, ha spiegato a margine di un evento organizzato da S&P, aggiungendo che le modalità (se le azioni offerte saranno vendute dagli azionisti o derivanti da un aumento di capitale) e i tempi precisi (primo o secondo semestre 2018) non sono ancora stati decisi e che quindi non può commentare in merito.

“Posso solo dire che la società va bene, ogni trimestre sta crescendo a doppia cifra”, ha detto.

Durante l‘intervento all‘Italy Corporate Event 2017 di S&P l‘AD ha inoltre ricordato che “l‘Europa vuole aprire il mercato (del trasporto ferroviario, ndr) dal 2020 e noi siamo gli unici in Italia ad avere un expertise che ci consente di essere presenti anche sul mercato europeo”.

Secondo quanto riferito la scorsa settimana da alcune fonti, Ntv ha scelto Goldman Sachs, Credit Suisse e Banca Imi (Intesa Sanpaolo) per l‘Ipo che dovrebbe portarla in Borsa nel primo semestre del 2018.

(Elisa Anzolin)

