Ipo Gamenet, roadshow parte oggi, quotazione vista il 6 dicembre - memo banche

MILANO, 22 novembre (Reuters) - Il roadshow dell‘Ipo di Gamenet parte oggi e la sua conclusione è attesa il prossimo 4 dicembre, con l‘obiettivo di approdare in borsa il 6 dicembre.

E’ questa la tempistica che emerge dalle comunicazioni inviate dai bookrunner agli investitori, che Reuters ha avuto modo di vedere.

Il prezzo indicativo delle azioni per l‘Ipo è stato fissato in una forchetta tra 8,7 e 11,0 euro.

(Elisa Anzolin)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia