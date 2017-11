Alkemy, al via roadshow per Ipo su Aim il 20 novembre

MILANO, 16 novembre (Reuters) - L‘assemblea di Alkemy, società che fornisce servizi di consulenza alle aziende per l‘innovazione digitale, ha approvato il progetto di quotazione sul mercato Aim di Borsa Italiana, con l‘inizio del roadshow programmato per il 20 novembre.

E’ quanto si legge in una nota della società.

“I proventi derivanti dalla quotazione finanzieranno lo sviluppo della società che, in linea con il percorso già seguito in questi anni, continuerà sia per via organica che per linee esterne”, spiega il comunicato.

