Portale Sardegna debutta sull'Aim il 16 novembre

MILANO, 14 novembre (Reuters) - Portale Sardegna, web company specializzata nel segmento turistico per la Sardegna, ha ricevuto da Borsa Italiana l‘ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM.

L‘inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 16 novembre 2017, dice una nota.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l‘operazione, al lordo delle commissioni e delle spese sostenute nell‘ambito del collocamento, ammonta a 1,3 milioni. Il prezzo unitario è stato fissato in 3,20 euro.

Il flottante post quotazione sarà pari al 22,38% del capitale.

La società ha registrato nel 2016 un valore della produzione pari a 4,5 milioni (+51%), nel primo semestre è pari a 5 milioni (+45%).

