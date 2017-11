MEDIA-Tim, avere controllo rete non vuol dire avere 100%, no fusione Open Fiber

14 novembre (Reuters) - Telecom Italia Spa, AD Amos Genish ai principali quotidiani:

* Avere il controllo della rete non vuol dire avere il 100%, no a Ipo.

* Tim, con Open Fiber nessuna fusione, aperta a collaborazioni commerciali.

* Tim aperta a valorizzare Sparkle, “non c‘è bisogno di avere il 100%”.

* Tim, “insultante” pensare che società possa servire da strumento per ricucire rapporti fra Vivendi e Mediaset, “nessuno me lo ha chiesto”.

* Tim, “nessun aumento degli investimenti ma nessun investimento in meno”.

* Tim, titolo “è sottovalutato”.

* Tim discute con AgCom per far trasmigrare 5 milioni di clienti ai 200 mega “con la rinuncia anzichè con l‘adesione, senza costi aggiuntivi”. Per altre informazioni (Redazione Milano)