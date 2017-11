Equita Sim, range prezzo Ipo fissato tra 2,40 e 3,10 euro

MILANO, 10 novembre (Reuters) - Equita Sim ha fissato un range di prezzo dell‘Ipo tra 2,40 e 3,10 euro.

Lo dice una nota in cui si legge che la capitalizzazione di mercato, al netto azioni proprie detenute post offerta, sarà compresa tra 108,3 e 139,8 milioni.

L‘avvio dell‘offerta di azioni è previsto il prossimo lunedì.

L‘offerta di complessive 15.585.261 azioni ordinarie è composta da 4.587.815 azioni di nuova emissione, 3.300.000 azioni proprie vendute dalla società e 7.697.446 azioni vendute dal management, pari al 25% delle azioni totali dallo stesso detenute.

Le risorse raccolte dalla società a sostegno dello sviluppo rappresentano il 50,6% dei proventi dell‘offerta, pari a 18,9 milioni sulla base del prezzo minimo di offerta e a 24,5 milioni sulla base del prezzo massimo.

Nell‘ambito dell‘Ipo il management eserciterà l‘opzione call su 3.860.025 azioni di Nicla Srl, società che fa capo alla famiglia Profumo.

Al termine dell‘offerta, il capitale sociale di Equita Group sarà costituito da 50.000.000 azioni ordinarie, di cui 4.889.025 azioni proprie.

