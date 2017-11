Ansaldo Energia dà mandato a Rothschild per avviare processo Ipo - fonti

LONDRA/MILANO, 9 novembre (Reuters) - Ansaldo Energia, controllata dalla Cdp, ha dato mandato a Rothschild per avviare il processo di Ipo, che potrebbe avvenire il prossimo anno, dopo le elezioni politiche.

E’ quanto riferiscono alcune fonti vicine alla situazione.

A vendere saranno sia Cdp, che attualmente detiene il 60%, che la cinese Shanghai Electric Group, che ha acquisito il 40% di Ansaldo Energia nel 2014.

La quotazione potrebbe avere luogo nel terzo o nel quarto trimestre del prossimo anno, dipende da quali saranno le condizioni del mercato, hanno aggiunto le fonti.

Ansaldo Energia, CDP, Shanghai Electric e Rothschild non hanno commentato.

Ansaldo Energia era stata valutata circa 1 miliardo di euro quando Shanghai Electric aveva acquisito il 40% del capitale per circa 400 milioni di euro.

Ansaldo Energia ha chiuso il 2016 con ricavi pari a 1,2 miliardi e un Ebitda di 179 milioni.

Ansaldo ha una forte presenza in Cina e in Medio oriente, dove fornisce turbine anche a paesi come l‘Iran.

Secondo le fonti, le attività in Iran potrebbero sollevare preoccupazioni tra gli investitori, alla luce del peggioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Teheran.

Rothschild è stato nominato solo di recente e deve ancora condurre una profonda analisi dei punti di forza e debolezza del business, precisa una fonte.

(Pamela Barbaglia, Stephen Jewkes)

-- hanno collaborato Elisa Anzolin, Kirstin Ridley

