Ipo, Alkemy punta a quotarsi su Aim con offerta vendita e sottoscrizione

MILANO, 9 novembre (Reuters) - Alkemy, società che fornisce servizi di consulenza per la crescita delle aziende attraverso il digitale, punta a quotarsi sull‘Aim con un‘Ipo che porti sul mercato oltre il 30% del capitale (prima della greenshoe, che sarà del 15% circa), con l‘offerta di azioni derivanti per due terzi da un aumento di capitale e per un terzo dalla vendita da parte degli azionisti.

E’ quanto emerge da uno studio di Banca Imi che Reuters ha avuto modo di vedere, dove si precisa che si tratta di una struttura ancora indicativa e preliminare.

Lo studio attribuisce alla società un equity value tra 44,9 e 55,4 milioni, prima dell‘aumento di capitale, sulla base di analisi di lungo termine.

Con quest‘offerta, riservata a investitori istituzionali, la società punta a crescere, anche per linee estene.

Alkemy, fondata nel 2012, ha chiuso il 2016 con ricavi per 34,8 milioni, con un Ebitda di circa 4 milioni e un utile netto di 1,1 milioni, secondo lo studio.

Il maggior socio della socità è Jakala Group con il 33,0%, mentre il 49,6% è detenuto da manager e impiegati.

(Elisa Anzolin)

