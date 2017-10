Eni, produzione a 1,9 mln barili in trim4, no Ipo Versalis, apre ad altre cessioni

MILANO, 27 ottobre (Reuters) - Eni punta a una produzione di idrocarburi pari a 1,9 milioni di barili/giorno nel quarto trimestre, il livello più elevato da sette anni, grazie all‘incremento di alcuni giacimenti situati in Kashagan, Val‘Agri, Indonesia e Inghilterra.

E’ quanto hanno detto i vertici della major nel corso nel corso di una call con gli analisti per presentare i risultati del terzo trimestre.

Nessuna indicazione su quale sarà la produzione per il 2018, che sarà resa nota con la prossima presentazione della strategy a febbraio, così come sul capex, “comunque non c‘è ragione per cambiare la guidance che abbiamo dato per i quattro anni con una media di 8 miliardi di euro nel 2018”, ha spiegato il Cfo Massimo Mondazzi.

Il manager ha poi tagliato corto sull‘ipotesi di un‘Ipo per la chimica di Versalis: “La visione strategica è di mantenerla, forse, di rafforzzarla soprattutto attraverso l‘attività di bio chimica e non ci sono progetti di Ipo su questo attività”.

Stesso discorso anche per le attività retail del Gas and Power che non sono in vendita. “La strategia attuale è di mantenere il retail gas nel nostro portafoglio, cambiando idea rispetto a quanto abbiamo detto due-tre anni fa. Abbiamo pensato che la base clienti sia un buon business con buone prospettive, inoltre non è legato all‘andamento del Brent. Per questo motivo puntiamo a sviluppare il business del retail e di allargare la vendita di prodotti alla clientela”.

Infine, coerente con la strategia “dual exploration model”, il cfo di Eni dice che il prossimo target di vendita di una quota potrebbe essere nel giacimento in Indonesia, così come i giacimenti in Messico dove “una diluzione del 30-40% dell‘interesse potrebbe essere qualcosa che si può raggiungere”.

(Giancarlo Navach)

