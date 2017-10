Eni non ha intenzione di cedere retail gas, forse Ipo in due-tre anni - AD

PORTO MARGHERA (Venezia), 24 ottobre (Reuters) - Il comparto del retail gas di Eni non è in vendita, ma potrebbe andare in Borsa fra due o tre anni.

E’ quanto ha sottolineato l‘AD della major italiana, Claudio Descalzi, a margine della visita alla bioraffineria di Porto Marghera riconvertita alla produzione di biodiesel.

“Per quanto riguarda il retail gas dovevamo fare possibili jv e poi arrivare a un‘Ipo con le jv. In questo caso probabilmente ci arriveremo da soli, non so quando, magari fra due o tre anni”, ha detto Descalzi.

Che poi ha aggiunto: “Il retail gas sta facendo bene, il passaggio di clienti da un operatore all‘altro si è ridotto e anche il fatturato sul pagato è diventato più che accettabile e siamo al di sotto della media europea, quindi sta andando bene e non abbiamo alcuna intenzione di venderla. Il discorso dell‘Ipo si vedrà ma è importante dire che non abbiamo intenzione di vendere”.

(Giancarlo Navach)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia