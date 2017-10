Saudi Aramco, processo Ipo prosegue secondo piani - Ceo

DUBAI, 23 ottobre (Reuters) - L‘offerta pubblica iniziale (Ipo) di Saudi Aramco avrà luogo nel 2018 come previsto e la sede estera della quotazione sarà rivelata a tempo debito. Lo ha detto Amin Nasser, Ceo del colosso petrolifero saudita in un‘intervista all‘emittente Cnbc.

”Abbiamo sempre detto che saremo quotati nel 2018 e, per essere più precisi, nella seconda metà del 2018. “L‘Ipo procede secondo i piani. La sede della quotazione sarà discussa e condivisa a tempo debito”.

Aramco sta preparando la quotazione di circa il 5% del capitale sui mercati azionari nazionali e internazionali ma deve ancora scegliere in quale listino estero sarà quotata.

Nasser ha smentito che la Cina -- come riferito a Reuters da alcune fonti -- stia emergendo come favorita in un possibile piano per ritardare l‘Ipo e vendere azioni a fondi sovrani.

“Saudi Aramco non sta parlando, come ho detto, con i cinesi o con altri”, ha affermato Nasser.

