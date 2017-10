Moda, Ipo parigina di Smcp (marchio Sandro) a 22 euro per azione

PARIGI, 19 ottobre (Reuters) - L‘Ipo di Smcp avverrà a un prezzo di 22 euro per azione, per una valorizzazione complessiva del gruppo che possiede i marchi Sandro e Maje di circa 1,7 miliardi di euro.

Smcp, che ha anche il brand Claudie Pierlot, resterà controllata dalla società cinese Shandong Ruyi con una quota di circa il 51%, mentre uscirà dal capitale il gruppo di private equity Kkr, titolare del 10%.

