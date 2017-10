PUNTO 1-Bcc, gruppo Iccrea Banca esclude quotazione in borsa

(Aggiunge altri dettagli, dichiarazioni)

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - Il gruppo bancario cooperativo targato Iccrea Banca esclude una quotazione in borsa e dunque un ingresso di azionisti esterni nel proprio capitale.

Lo ha detto il presidente di Iccrea Banca, Giulio Magagni, al termine di un incontro con le banche aderenti al gruppo in via di costituzione per effetto della riforma Renzi sul settore delle Bcc, antagonista all‘altro gruppo Cassa Centrale Banca (il terzo è quello delle casse altoatesine Raffeisen).

“Non abbiamo nessuna intenzione di quotarci”, ha detto Magagni, sottolineando che “l‘ingresso di soci esterni aprirebbe ad un possibile snaturamento della nosta storia”.

Per il presidente, dunque “pur tenendo presente che dobbiamo avere un Roe appetibile, lavoreremo affinché non ci sia bisogno di andare sul mercato”. Il dg Leonardo Rubattu ha spiegato inoltre che il gruppo possiede al suo interno asset “particolarmente graditi al mercato” e che potrebbero essere valorizzati in caso fossero necessarie azioni di capital management senza ricorrere al mercato e diluire l‘esistente azionariato.

A settembre al gruppo bancario Iccrea hanno preaderito 154 Bcc dopo le fusioni degli ultimi mesi.

A livello di bilancio consolidato, il gruppo che nascerà avrà 148,4 miliardi di attivi posizionandosi come il quarto gruppo bancario in Italia, e un patrimonio di circa 12 miliardi di euro.

Gli impieghi netti superano gli 82 miliardi e la raccolta netta da clientela si attesterà sopra i 131 miliardi.

A livello di capacità distributiva potrà contare su 2.590 sportelli, diventando il terzo gruppo in Italia.

Quanto alla quota del 23% del capitale di Iccrea detenuto, a livello complessivo, dalle banche aderenti al gruppo concorrente Cassa Centrale Banca, i vertici hanno affermato che la questione dello scioglimento dell‘incrocio azionario dovrà essere risolta in primo luogo dal gruppo trentino, che può cercare acquirenti dei pacchetti azionari nell‘ambito dei limiti statutari.

“Oggi la partecipazione rimane in mano Trento, poi vedremo come sistemarla, non abbiamo nessuna fretta”, ha detto Magagni.

I vertici hanno inoltre espresso apprezzamento in merito alla decisione del Cda di ChiantiBanca che, ribaltando una precedente delibera dell‘assembla di aderire a Cassa Centrale Banca, lunedì scorso ha deciso di valutare l‘adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario promossa da Iccrea Banca.

“Il Cda di ChiantiBanca è autonomo nel fare le sue scelte. Abbiamo apprezzato questa decisione da parte di una banca importante per dimensioni e copertura territoriale. Bisogna vedere poi come si evolverà la vicenda”, commenta il presidente.

Al contrario non hanno nascosto il disappunto per le indicrezioni stampa che indicano la Bce favorevole ad una governance che veda al vertice dei costituendi gruppi bancari cooperativi banchieri esterni con una maggiore autonomia rispetto ai legami con il territorio.

“Non abbiamo preso molto bene questo discorso, quello che appare è stato fastidioso”, ha detto Magagni sottolineando di non avere avuto contatti con la Bce sul tema.

“Stiamo costruendo questo gruppo con le forze interne e con un lavoro partito dal 2011. Se oggi siamo capogruppo è frutto di quel lavoro”, commenta il presidente.

“Non credo che ci sia questa necessità di avere qualcuno dall‘esterno”, conclude.

(Andrea Mandalà)

