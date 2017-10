Bcc, gruppo Iccrea Banca esclude quotazione in borsa

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - Il gruppo bancario cooperativo targato Iccrea Banca esclude una quotazione in borsa e dunque un ingresso di azionisti esterni nel proprio capitale.

Lo ha detto il presidente di Iccrea Banca, Giulio Magagni, al termine di un incontro con le banche aderenti al gruppo in via di costituzione per effetto della riforma Renzi sul settore delle Bcc, antagonista all‘altro gruppo Cassa Centrale Banca (il terzo è quello delle casse altoatesine Raffeisen).

“Non abbiamo nessuna intenzione di quotarci”, ha detto Magagni, sottolineando che “l‘ingresso di soci esterni aprirebbe ad un possibile snaturamento della nosta storia”.

Per il presidente, dunque “pur tenendo presente che dobbiamo avere un Roe appetibile lavoreremo affinché non ci sia bisogno di andare sul mercato”. Il dg Leonardo Rubattu ha spiegato inoltre che il gruppo possiede al suo interno asset “particolarmente graditi al mercato” e che potrebbero essere valorizzati in caso fossero necessarie azioni di capital management senza ricorrere al mercato e diluire l‘esistente azionariato.

A settembre al gruppo bancario Iccrea hanno preaderito 154 Bcc dopo le fusioni degli ultimi mesi.

A livello di bilancio consolidato, il gruppo che nascerà avrà 148,4 miliardi di attivi posizionandosi come il quarto gruppo bancario in Italia, e un patrimonio di circa 12 miliardi di euro.

Gli impieghi netti superano gli 82 miliardi e la raccolta netta da clientela si attesterà sopra i 131 miliardi.

A livello di capacità distributiva potrà contare su 2.590 sportelli, diventando il terzo gruppo in Italia.

(Andrea Mandalà)

