Ipo, editore di Nature prepara sbarco in borsa nel 2018 - fonti

FRANCOFORTE, 18 ottobre (Reuters) - SpringerNature, editore delle riviste scientifiche ‘Nature’ e ‘Scientific American’, sta preparando uno sbarco in borsa nel 2018 che valuta la società fino a 4 miliardi di euro.

Lo riferiscono alcune fonti vicine al dossier.

La società di recente ha sondato le banche per l‘operazione che dovrebbe avvenire già a giugno o luglio 2018 per consentire l‘uscita di uno degli azionisti, secondo le fonti.

SpringerNature è una joint venture controllata al 53% dall‘editore tedesco Holtzbrinck e per il resto dall‘operatore di private equity BC Partners.

E’ nata nel 2015 dalla fusione della divisione Macmillan Science and Education di Holtzbrinck con il business Springer di BC Partners, che pubblica libri e riviste scientifici, tecnici e medici. All‘epoca la società venne valutata più di 5 miliardi di euro incluso il debito.

BC Partners non ha voluto commentare, mentre Holtzbrinck non è stata raggiungibile per un commento nell‘immediato.

Secondo una delle fonti, Holtzbrinck potrebbe voler tenere la maggioranza dopo la quotazione.

SpringerNature, che pubblica circa 3.000 riviste scientifiche e circa 12.000 nuovi libri ogni anno, dovrebbe realizzare l‘anno prossimo un Ebitda di 480 milioni di euro e potrebbe essere valutata, secondo una fonte, fino a 6,5-7 miliardi incluso il debito per 3 miliardi.

Una simile valutazione corrisponde a 15-16 volte l‘Ebitda escludendo gli investimenti, ha aggiunto la fonte. Nel 2015 BC Partners ha detto che puntava a una quotazione del business entro due o tre anni.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia