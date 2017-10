iGuzzini Illuminazione punta a borsa in 2019-20, shopping in breve/medio periodo

MILANO, 17 ottobre (Reuters) - iGuzzini Illuminazione punta allo sbarco in borsa tra il 2019 e il 2020 e vede nel breve-medio periodo un’acquisizione di una società straniera attiva nello stesso business dell’illuminazione anche architetturale.

Lo ha detto il presidente Adolfo Guzzini a margine della cerimonia di premiazione “Eccellenze d’impresa 2017”. “Dovrebbe avvenire tra il 2019 e il 2020”, ha detto Guzzini. “Siamo pronti a crescere per linee interne e linee esterne”, ha poi aggiunto sottolineando che nel breve-medio termine è prevista un’acquisizione di un’azienda straniera attiva nello stesso business.

Fondata nel 1959, iGuzzini ha sede a Recanati e ha attività operative in oltre 20 Paesi distribuiti nei cinque continenti e 1.300 dipendenti.

I ricavi consolidati nel 2016 sono stati pari a 231,5 milioni di euro con una crescita del 26% negli ultimi quattro anni. L’80% del valore della produzione viene esportato all’estero.

(Gianluca Semeraro)

