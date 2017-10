Deutsche Bank cerca banche per Ipo divisione asset management

FRANCOFORTE, 17 ottobre (Reuters) - Deutsche Bank sta cercando le banche che seguiranno il processo dell‘Ipo della sua divisione di asset management con un‘offerta che potrebbe aggirarsi sui 2 miliardi di euro.

Lo riferiscono due fonti vicine al dossier, precisando che le richieste alle banche sono partite ieri.

Alle banche viene chiesto di illustrare le loro perplessità sull‘equity story della divisione, la visione sul gruppo di concorrenti, sul metodo di valutazione, sulla tempistica dell‘operazione e sui potenziali investitori.

Deutsche Bank non ha voluto commentare.

La banca tedesca ha annunciato a marzo l‘intenzione di quotare in borsa la divisione di asset management, che potrebbe essere valutata complessivamente 8 miliardi di euro. Il debutto dovrebbe avvenire al più presto nella prima metà del 2018.

