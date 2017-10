Open Fiber investirà 6,5 mld entro 2022, possibile Ipo in 2019-2020 - AD

PRATO, 16 ottobre (Reuters) - Open Fiber investirà 6,5 miliardi entro il 2022, di cui 2,7 miliardi di fondi pubblici.

Lo ha detto a Reuters l‘amministratore delegato della società di tlc, Tommaso Pompei, parlando, a Prato, a margine di un convegno sul 5G.

Open Fiber, ha aggiunto Pompei, prevede di raggiungere l‘utile netto nel 2019 e nello stesso anno o nel 2020 potrebbe quotarsi in borsa.

(Stephen Jewkes)

