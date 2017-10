PUNTO 1-Aim, Industrial Stars of Italy 3 debutta 19/10, raccolti 150 mln

(Aggiunge dettagli da comunicato)

MILANO, 13 ottobre (Reuters) - La spac (special purpose acquistion company) Industrial Stars of Italy 3 (Indstars 3) debutterà su Aim Italia il prossimo 19 ottobre, dopo aver raccolto 150 milioni di euro.

A seguito della presentazione a Borsa Italiana, il 3 ottobre scorso, della comunicazione di pre-ammissione ai sensi del regolamento Aim Italia, il 12 ottobre si è proceduto al deposito della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Indstars 3. Indstars 3 prevede di ottenere il provvedimento di ammissione da Borsa Italiana il 17 ottobre, con conseguente avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant il 19 ottobre.

Il collocamento ha avuto ad oggetto un numero di azioni ordinarie fino ad un massimo di 15 milioni, cui sono abbinati altrettanti warrant.

Iniziata lo scorso 28 settembre, l‘operazione si è conclusa anticipatamente, oggi, si legge in un comunicato, con una domanda complessiva “significativamente” superiore all’offerta iniziale; di conseguenza, i promotori hanno scelto di incrementare l’obiettivo originario di raccolta, fissato a 100 milioni, estendendo l‘offerta fino a 150 milioni. Indstars 3 “avrà la possibilità di effettuare una o due operazioni rilevanti con società industriali italiane”.

I promotori (Giober, Spaclab 2 e Spaclab 3) sottoscriveranno complessivamente 480.000 azioni speciali, non destinate alla quotazione, per un controvalore di 4,8 milioni di euro.

Indstars 3 punta ad investire in “società italiane di medie dimensioni, non quotate, dotate di una significativa presenza internazionale o piani di sviluppo internazionali, di un forte posizionamento competitivo nel settore di attività e di un management di comprovata esperienza... con esclusione delle società attive nei settori immobiliare, finanziario, delle energie rinnovabili e delle armi, nonché delle società in fase di start-up e delle imprese in situazione di crisi o dissesto”.

Le prime due spac dei promotori hanno realizzato investimenti in Lu-Ve e Sit Group.

Banca Akros agisce in qualità di global coordinator, joint bookrunner, nomad e specialist, e colloca anche per il tramite di Banca Aletti, mentre Banor Sim opera in qualità di joint bookrunner. Il consulente legale incaricato di Indstars 3 è lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi, mentre Kpmg è la società di revisione incaricata.

