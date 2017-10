Pirelli, JP Morgan acquista 22,5 mln azioni in giorno debutto per stabilizzazione

MILANO, 12 ottobre (Reuters) - Nel primo giorno di quotazione di Pirelli, JP Morgan, in qualità di soggetto incaricato dell‘attività di stabilizzazione nell‘ambito dell‘Ipo, ha acquistato 22,5 milioni di azioni della società di pneumatici, a un prezzo tra 6,29 e 6,49 euro.

E’ quanto si legge in una nota.

Il primo giorno di quotazione il titolo aveva aperto in calo rispetto al prezzo di collocamento di 6,5 euro per azione, fino a toccare un minimo di 6,28 euro, per poi risalire e chiudere con perdite limitate allo 0,5%, a 6,47 euro. Nella seduta sono stati scambiati circa 87 milioni di pezzi, pari a circa l‘8,7% del capitale.

L‘attività di stabilizzazione di JP Morgan è proseguita anche il 5 ottobre e poi il 10 ottobre ma con acquisti molto più contenuti (meno di un milione di azioni in totale). Nessun intervento nelle altre sedute fino all‘11 ottobre.

Oggi Pirelli ha chiuso in calo dell‘1,5% a 6,505 euro.

Nell‘Ipo erano state vendute 350 milioni di azioni Pirelli (esclusa la greenshoe), pari al 35% del capitale.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia