Usa, Tesoro presenta riforme mercati capitali, meno restrizioni

WASHINGTON, 6 ottobre (Reuters) - Il ministero del Tesoro Usa ha reso noto un piano di riforme destinate a rivoluzionare il mercato dei capitali, in linea con l‘agenda dell‘amministrazione guidata da Donald Trump.

Il documento raccomanda una serie di misure per spingere le società a quotarsi, per promuovere l‘accesso ai capitali da parte delle imprese e per fornire agli investitori un ventaglio di opportunità di investimento più ampio.

Tra le proposte figura un allentamento delle norme sulle cartolarizzazioni e sui requisiti patrimoniali e di liquidità, nonché una revisione in senso meno restrittivo degli swap. Inoltre, viene raccomandato alla Federal Reserve di valutare un adeguamento degli stress test sulle banche ad uno scenario di choc dei mercati globali.

Secondo il Tesoro, Washington dovrebbe farsi portabandiera dello slogan ‘America First’ in occasione dei forum internazionali, anche a rischio di entrare in contrasto con le altre autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati mondiali. Il primo banco di prova della nuova filosofia sarà il vertice del Fondo monetario internazionale, che si terrà a Washington la settimana prossima.

Il documento pubblicato oggi è il secondo di quattro che il Tesoro ha in cantiere per rivedere le norme che regolano i mercati finanziari, così come indicato da un ordine esecutivo siglato da Trump nel febbraio scorso. Nel giugno scorso il Tesoro aveva proposto di rivedere in modo meno restrittivo le norme imposte al settore bancario dopo la crisi del 2007-2009.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia