Fca, possibile spinoff e quotazione Magneti Marelli in piano al 2022 - AD

MILANO, 2 ottobre (Reuters) - Fiat Chrysler (Fca) ritiene che il progetto che potrebbe vedere lo scorporo e la quotazione in borsa della controllata Magneti Marelli farà parte del piano al 2022.

Lo ha detto l‘AD Sergio Marchionne a margine di una conferenza, secondo una registrazione ascoltata da Reuters.

Per quanto riguarda il possibile scorporo dei marchi Maserati-Alfa Romeo, l‘AD ha ribadito che non sarà realizzato nel breve periodo.

“Non so”, ha detto l‘AD, rispondendo a una domanda sui tempi del possibile scorporo di Maserati-Alfa Romeo, ribadendo che i due marchi non sono ancora sufficientemente sviluppati da essere autonomi dal resto del gruppo. “Non so neanche se si verificherà” nell‘ambito del piano 2018-22.

L‘AD ha ricordato nelle scorse settimane che lascerà il gruppo nella primavera del 2019, dopo l‘approvazione del bilancio 2018 e lavorerà al piano 2018-22.

Marchionne, in merito all‘operazione su Magneti Marelli, ha detto che ritiene che lo scorporo e la quotazione in borsa sullo stile di quanto fatto con Ferrari sia “la migliore soluzione per creare valore”.

L‘AD ha detto che i conti del gruppo sono in linea con le previsioni del piano e che ora non ha in programma la revisione dei target dell‘anno.

