Gima TT debutta in forte rialzo su Star, balza di oltre 20%

MILANO, 2 ottobre (Reuters) - Debutto col botto per Gima TT , la società del gruppo Ima specializzata nelle macchine per il packaging di prodotti derivati del tabacco, che oggi ha iniziato le negoziazioni sul segmento Star di Borsa Italiana con un rialzo a doppia cifra.

Il titolo ha aperto in rialzo di oltre il 15% e intorno alle 12,50 guadagna il 21,84% a 15,23 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 12,5 euro, al massimo della forchetta indicativa di prezzo.

Nonostante le alte valutazioni (già il prezzo di collocamento corrispondeva a multipli enterprise value/Ebit 2016 pari a 27,2 volte e prezzo/utile 2016 pari a 40,4 volte, sopra la media delle società comparabili e della controllante Ima), gli acquisti sul titolo proseguono, probabilmente spinti anche dagli investitori che sono stati esclusi dall‘allocazione delle azioni in fase di Ipo o che ne hanno ricevuto un quantitativo inferiore a quello richiesto.

L‘offerta ha infatti ricevuto una domanda pari a circa otto volte il quantivo offerto, costringendo le banche ad andare a riparto.

“Gima TT rappresenta un‘operazione di successo paragonabile in anni recenti solo a Moncler per livello e qualità della domanda generata”, sottolinea Stefano Rangone, Direttore Centrale di Mediobanca, uno dei global coordinator dell‘operazione.

“E’ stato un successo notevole, era da qualche anno che non si vedeva questo livello di domanda, al massimo della forchetta”, conferma Luca Domina, co-head equity capital markets Italy di Unicredit. “La domanda è arrivata prevalentemente dal mondo anglosassone e in secondo luogo dall‘Italia. Gli investitori hanno apprezzato in particolare il posizionamento, gli alti tassi di crescita e l‘elevata profittabilità di Gima TT”.

Oltre a Mediobanca e Unicredit, hanno seguito l‘operazione come global coordinator Equita e BofA Merrill Lynch.

(Elisa Anzolin)

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia