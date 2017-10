Pirelli torna in Borsa con capitalizzazione di 6,5 mld euro

di Elisa Anzolin

MILANO, 29 settembre (Reuters) - Pirelli approderà a Piazza Affari il prossimo 4 ottobre con una capitalizzazione di 6,5 miliardi, dopo aver fissato il prezzo dell‘Ipo a 6,5 euro, nella parte bassa della forchetta di prezzo inizialmente fissata a 6,3-8,3 euro.

A questo prezzo l‘offerta, fra le maggiori mai fatte in Italia, è stata più che coperta, secondo una fonte vicina alla situazione.

Anche vicino al minimo dell‘intervallo di valorizzazione la società ha ottenuto multipli più alti rispetto alla media del settore, ma più bassi rispetto a quelli di Nokian Tyres , e ritornerà in Borsa a due anni dal delisting con un enterprise value più alto di quello che le attribuiva l‘Opa lanciata da ChemChina, anche per l‘elevato livello di debito che si porta dietro da quella operazione.

La società riapproda in Borsa più piccola (la parte industrial è stata venduta), ma anche più redditizia, dopo essersi rifocalizzata sul segmento ‘consumer’, con particolare attenzione all‘alto di gamma.

L‘azionista Marco Polo International dalla vendita del 35% del capitale raccoglierà 2,275 miliardi di euro, cifra che potrebbe salire fino a 2,6 miliardi se la greenshoe (pari al 5% del capitale) sarà esercitata.

Dipenderà anche da come andranno le contrattazioni del primo mese di borsa e se il titolo riuscirà ad avere upside.

Tornando all‘Ipo, secondo la fonte l‘offerta ha ricevuto ordini soprattutto dal mondo anglosassone, dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Per quanto riguarda il tipo di investitori, le domande sono arrivate soprattutto da investitori long only, dal private banking e per una quota residuale da hedge fund, settore che fornità al titoli liquidità.

Le azioni sono state assegnate per il 10% al retail e per il 90% a investitori istituzionali.

--ha collaborato Paola Arosio

