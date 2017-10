Cassa Centrale Banca, non esclude Ipo in futuro, corteggiata da investitori-Fracalossi

MILANO, 27 settembre (Reuters) - Cassa Centrale Banca non esclude in futuro la quotazione in borsa e dunque l‘ingresso di nuovi azionisti nel gruppo.

Lo ha detto Giorgio Fracalossi, presidente della capogruppo che raccoglie oltre 100 Bcc, al termine del meeting con le banche aderenti al gruppo.

“Mai escludere nulla”, ha risposto Fracalossi nel corso di una conferenza stampa a chi gli chiedeva se fosse in programma lo sbarco in borsa in un prossimo futuro.

Il presidente ha precisato che per raccogliere nuove risorse sul mercato è necessario tuttavia prima “garantire la redditività di questi capitali”.

Tuttavia ad oggi, ha aggiunto, “non abbiamo necessità di capitale”, avendo un CET 1 del 20,5% a livello di capogruppo, pre-aumento di capitale. Fracalossi ha poi detto che l‘istituto è stato oggetto di interesse da parte di investitori anche a livello internazionale per un ingresso nel capitale.

“Non ci aspettavamo questo interesse da parte di investitori europei e mondiali. Parliamo con tutti ma per ora non facciamo nulla”, ha concluso.

